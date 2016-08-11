ДФС має намір залучити $1 мільйон для модернізації "єдиного вікна" на митниці – Насіров

Державна фіскальна служба (ДФС) має намір залучити 1 мільйон доларів інвестицій для модернізації системи "Єдине вікно", яка з 1 серпня запрацювала на українських митницях.

Про це в ході презентації роботи системи заявив журналістам голова ДФС Роман Насіров.

"Нам необхідно залучити до 1 мільйона доларів", - сказав він.

Голова ДФС зазначив, що ці кошти потрібні для модернізації електронного сервісу "Єдине вікно". Також ці кошти підуть на розробку програми для зберігання документів декларантів. За його словами, ці документи мають зберігатися протягом 3 років.

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Як повідомляв УНІАН, електронна система обміну даними "Єдине вікно", яка розроблена з метою сприяти спрощенню митних процедур та усунення можливості для корупції на митниці, почала працювати в Україні з 1 серпня. Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митних пунктів в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.