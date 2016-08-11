Кабмін хоче представити проект бюджету-2017 в Раді до 15 вересня

Кабінет міністрів України планує представити проект бюджету на 2017 рік на розгляд Верховної Ради України до 15 вересня.

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"До 15 вересня ми плануємо подати бюджет. Скажу відразу: процес йде непросто... Ми всі звикли до певної свободи при формуванні бюджету, зараз же цього року так не вийде. Час вже реально подивитися на речі", - сказав міністр.

Він зазначив, що необхідно дуже жорстко підходити до формування бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір змінити принцип формування державного бюджету на 2017 рік, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей. Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня.

Документ містить прогнози зростання ВВП в 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% 2017 року до 5,2% 2019 року, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% 2019 року. Прогнозний рівень держборгу 2017 року обмежений 66,8% ВВП, 2019-го - 61,8%ВВП.