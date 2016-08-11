Насіров повідомив, коли почне працювати міжрегіональна митниця Фіскальної служби

Територіальний підрозділ міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби (ДФС) почне працювати з 1 вересня.

Про це повідомив журналістам глава ДФС Роман Насіров.

"З 1 вересня запрацює міжрегіональна митниця", - сказав він.

Крім того, Насиров повідомив, що до кінця серпня повинні заробити мобільні групи з протидії порушенням на митниці, так звані "чорні сотні".

Він зазначив, що до кінця року Фіскальна служба має намір закупити обладнання для запровадження системи фото - і відеофіксації на всіх митницях. На даний час фото - і відеофіксація працює в тестовому режимі.

Читайте такожКабмін створив міжрегіональну митницю Фіскальної служби

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 серпня ухвалив рішення створити міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби. Створення окремого територіального підрозділу міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби має метою посилення боротьби з контрабандою і корупцією на митниці, підвищення ефективності митного контролю товарів і боротьби з митними правопорушеннями.