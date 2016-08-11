Мінсоцполітики пропонує підвищити мінімальну зарплату на 50%

Міністерство соціальної політики пропонує не прив'язувати мінімальну зарплату до прожиткового мінімуму і підняти її на 50% до кінця поточного року, повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Ми відв'язуємо прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Прожитковий мінімум так, як і планувалося, зросте на 10% і разом (за рік - УНІАН) - на 16%... А відв'язавши мінімальну заробітну плату від прожиткового мінімуму, ми забезпечимо зростання на 50%. Тобто ми наступаємо не по всьому фронту, а визначаємо точку, де здійснюємо прорив, концентруємо зусилля і забезпечуємо його на 50%", - цитує Реву прес-служба.

Міністр пояснив, що таке рішення пропонується замість запланованого раніше підняття в грудні поточного року на 10% прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, яка сьогодні від нього залежить.

На думку міністра, в приватному секторі, де є тіньові зарплати, це нічого не дасть людям, оскільки вони, як отримували зарплату в конвертах, так і будуть продовжувати отримувати. А ось роботодавцям у зв'язку з істотним зростанням мінімальної зарплати доведеться більше платити в бюджет і більше відраховувати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

"Для людей плюс в тому, що у них збільшується розмір "білої" зарплати і також збільшується ЄСВ в Пенсійний фонд, що має призвести до збільшення пенсії. В зарплаті виграють ті, кому все платили по-білому, офіційно. У бюджетній сфері плюс до зарплати, і в ОСВ", - цитує Реву прес-служба.

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Також, на думку міністра, якщо наступного року вдасться ще на 50% підняти мінімальну зарплату, то вона може перевищити 3000 гривень. "При середній заробітній платі 5500 гривень - це вже буде європейське співвідношення між мінімальною і середньою зарплатами", - цитує Реву прес-служба.

Також у повідомленні зазначається, що завдяки цьому збільшиться приплив грошей, і, фактично, почнеться детінізація економіки. Це дозволить провести осучаснення пенсій та зробити цей процес постійним. "Якщо б щороку осучаснювали пенсії, а для цього потрібно просто мати ресурс, то у нас середня пенсія була б десь 4-5 тисяч гривень, а середня зарплата - близько десяти", - цитує Реву прес-служба.

Також міністр зазначив, що відв'язування мінімальної зарплати від прожиткового мінімуму допоможе стимулювати працювати тих, хто отримує соціальну допомогу. "Якщо прожитковий мінімум і мінімальна зарплата мають різницю у 100 гривень, то який сенс працювати. А якщо мінімальна зарплата відрізняється в два-три рази від прожиткового мінімуму, то сидіти на соціалці стає економічно невигідно. Це змушує людину йти працювати. Тим самим збільшуються бюджетні відрахування. Відповідно, витрати на соціалку зменшуються. І це також дозволить підвищувати соціальні стандарти", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 8 серпня заявив, що Кабінет міністрів розробить непопулістський механізм підвищення заробітних плат і пенсій, відповідає можливостям економіки.

За його словами, уряд має намір реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував гідну заробітну плату. Також він зазначив, що уряд має намір забезпечити зростання пенсій. За словами прем'єра, праця українців є недооціненим, у зв'язку з чим державна підтримка повинна бути спрямована на стимулювання зростання зарплат.

Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, Мінсоцполітики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів шукають додаткові резерви, щоб отримати ресурс для осучаснення пенсій. Але, за словами міністра, без радикального підвищення заробітної плати, і відповідно зростання надходжень єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, отримати цей додатковий ресурс неможливо.