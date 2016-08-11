Нацбанк ослабив офіційну гривню до 24,85 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2485,0409 (11 серпня – 2481,6590)

100 EUR – 2771,5661 (11 серпня – 2775,4874)

10 RUR – 3,8261 (11 серпня – 3,8289)

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,9050/24,9400 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8110/27,8500 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3850/0,3870 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8504 гривні/долар, станом на цю годину укладено 475 угод на суму 311,48 мільйона доларів.