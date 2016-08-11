Данилюк: Витрати з бюджету на силовий блок у 2017 році складуть 5% ВВП

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі 5 каналу.

"На 2017 рік у нас такий же підхід - це пріоритет. Тобто ми виділяємо достатньо коштів на оборону. Силовий блок - це 5% ВВП і оборона - це 3%", - сказав він.

Данилюк уточнив, що ці витрати оцінюються в 129 млрд грн.

Глава Мінфіну також зазначив, що цьогоріч все, що стосується фінансування оборонного замовлення, виконується в запланованих в бюджеті обсягах.

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"Все, що стосується державного замовлення, оборонного замовлення, відбувається згідно із запланованими об'ємами, запланованими в бюджеті. Тут проблем у нас немає", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує представити проект бюджету на 2017 рік на розгляд Верховної Ради України до 15 вересня.

Про це сказав сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«До 15 вересня ми плануємо подати бюджет. Скажу одразу: процес іде непросто... Ми всі звикли до певної свободи при формуванні бюджету, але цього року так не вдасться. Час уже реально подивитися на речі», - сказав міністр.

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Він зазначив, що необхідно дуже жорстко підходити до формування бюджету.

Міністерство фінансів України має намір змінити принцип формування державного бюджету на 2017 рік, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей. Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогнози зростання ВВП в 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% в 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежено 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП.