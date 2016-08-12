Данилюк повідомив, коли МВФ ухвалить рішення про виділення траншу Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду буде приймати рішення про виділення Україні кредитного траншу в кінці серпня, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі "5 каналу".

"Рада офіційно засідатиме на четвертому тижні серпня. Тоді, ми сподіваємося, і буде засідання, де буде обговорюватися питання України, і сподіваємося на позитивне рішення щодо траншу", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Україна досі не отримала третій транш Фонду, оскільки засідання ради з обговоренням цього питання ще не було.

"Ми планували на кінець липня, але просто не вписалися в графік МВФ. Зараз більшість директорів знаходяться три тижні у відпустці, офіційно вони не працюють", - додав Данилюк.

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Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що сподівається на отримання чергового траншу кредиту МВФ наприкінці серпня, очікуючи два траншу кредиту фонду до кінця року в сумі 2,7 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Минулого року Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 мільярдів доларів і 1,7 мільярда доларів.