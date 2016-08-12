Фонд гарантування оскаржить рішення суду за кредитами банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування рішення ліквідатора банку "Михайлівський" визнати недійсною передачу кредитів банку компанії "Плеяда".

Як повідомила прес-служба фонду, суд визнав недійсним рішення ліквідатора банку "Михайлівський" про визнання недійсними договорів факторингу банку з компанією "Плеяда", при цьому рішення суду ще не вступило в законну силу.

Фонд також зазначив, що в рамках постанов Верховного суду юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори у стадії ліквідації (банкрутства) банку.

"Фонд вважає укладення вищевказаних договорів факторингу спробою виведення активів банку "Михайлівський". Такі договори було визнано нікчемними з метою повернення кредитного портфеля на баланс банку для того, щоб в процесі ліквідації продати ці активи, а отримані кошти спрямувати на задоволення вимог кредиторів банку", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень. За цими фактами Нацбанк направив відповідні матеріали правоохоронним органам.

Згодом Фонд гарантування визнав недійсними договори факторингу, укладені напередодні банкрутства - 19 травня - між банком "Михайлівський" і фінансовою компанією "Плеяда", згідно з яким банк поступився компанії права вимоги за своїми кредитами на загальну суму понад 682 мільйонів гривень.