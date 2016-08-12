Українці з початку року сплатили понад 73 мільярдів єдиного соціального внеску

Надходження єдиного соціального внеску у січні-червні склали 73,3 мільярда гривень, або 100,6% від запланованого у бюджеті на поточний рік індикативного показника.

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Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби. При цьому ГФС не призводить в повідомленні порівняльних даних з минулим роком, але згідно з даними, оприлюдненими службою минулого року, обсяг надходжень по ЄСВ в січні-липні 2015 року (без урахування Криму), склав 102,1 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%. З початку року ставка податку на доходи фізичних осіб була збільшена на 3 п. п., до 18%.