НБУ пояснює падіння гривні зовнішньополітичною ситуацією

Зростання волатильності обмінного курсу на валютному ринку України останніми днями носить ситуативний характер - на фоні загострення зовнішньополітичної ситуації і не пов'язаний з фундаментальними факторами.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України, переданому УНІАН, щодо зниження вартості гривні на валютному ринку по відношенню до долара США.

"Національний банк уважно стежить за ситуацією на ринку і, в разі необхідності, має всі можливості не допустити надмірних коливань обмінного курсу", - наголошується в повідомленні.

Регулятор підкреслює, що ситуація на внутрішніх і зовнішніх ринках залишається сприятливою завдяки стрімкому падінню темпів інфляції, високому врожаю зернових і позитивної кон'юнктури на світових ринках сталі та залізної руди.

Крім того, як зазначив НБУ, зниження цін на нафту і підвищення енергоефективності економіки України призвело до скорочення імпорту.

Нацбанк нагадав, що дотримується режиму гнучкого курсоутворення, при якому не протидіє руху курсу, обумовленого фундаментальними ринковими чинниками, але в той же час згладжує надмірні коливання курсу під дією ситуативних чинників, проводячи валютні інтервенції та аукціони.

Читайте такожFitch прогнозує ослаблення гривні до 26 за долар

Також регулятор нагадав, що з другої половини березня до липня цього року на міжбанківському валютному ринку спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом на неї, і з початку року в ході інтервенцій та валютних аукціонів Нацбанк купив майже на 1,5 мільярда доларів США більше, ніж продав, збільшивши міжнародні резерви до 14 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,07/25,15 гривні/долар, або на 25 копійок нижче рівня відкриття торгів. До цього протягом двох з половиною місяців гривня утримували позиції по відношенню до долара нижче позначки 25 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.