Гривня впала на міжбанку - вже 25,15 за долар

У п'ятницю, 12 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,07/25,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,96/28,05 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,0335 гривні/долар, станом на цю годину укладено 98 угод на суму 36,02 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на 12 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2485,0409 (11 серпня – 2481,6590)

100 EUR – 2771,5661 (11 серпня – 2775,4874)

10 RUR – 3,8261 (11 серпня – 3,8289)