В Україні знову зросла грошова база

Обсяг грошової бази в Україні в липні порівняно з червнем зріс на 0,6% – до 354,665 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази зріс на 5,6%.

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Обсяг готівки поза банками зріс на 2,3% в липні і на 3,9% - з початку року - до 293,677 мільярда гривень.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) зріс на 0,8% в липні і на 5,1% з початку року - до 1,045 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в червні порівняно травнем збільшився на 4,5% – до 352,649 мільярда гривень.

Обсяг грошової бази в Україні 2015 року зріс на 0,8% – до 336 мільярда гривень.