НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Классикбанка", визнаного неплатоспроможним 14 червня.

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Як повідомляється на сайті регулятора, рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб, який здійснює в банку тимчасову адміністрацію.

Нацбанк нагадав, що банк у грудні 2015 року було визнано проблемним у зв'язку з непрозорою структурою власності, а згодом - неплатоспроможним, оскільки не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства протягом 180 днів.

Довідка УНІАН. "Класикбанк" працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Банк належав Сергію Думчеву - кандидата в мери Києва до 2015 року, який прославився скандальної піар-кампанією. Думчев також очолював наглядову раду банку "Преміум" з 2010 по 2015 рік.