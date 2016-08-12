Нацполіція затримала голову правління банку "Михайлівський" за фактом доведення банку до банкрутства

Національна поліція в рамках досудового розслідування злочинної діяльності групи посадових осіб банку "Михайлівський", які, використовуючи декілька товариств з обмеженою відповідальністю, вивели активи банку і довели його до неплатоспроможності, завдавши державі 1,5 мільярда гривень збитків, затримала одного з фігурантів справи і вирішує питання про затримання інших.

Як повідомила прес-служба Нацполіції на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як наголошується в повідомленні, за результатами проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, в офісних приміщеннях, банківській установі та транспортних засобах столичні поліцейські вже вилучили більше кілограма золота, велика кількість готівки в доларах США, елітні авто і приховану документацію. В ході слідства правоохоронці будуть звертатися до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти та майно з метою відшкодування завданої шкоди.

Також повідомляється, що фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше, 9 серпня, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН заявив, що Фонд веде спільну роботу з правоохоронними органами для притягнення до відповідальності власників і керівників низки банків за доведення їх до банкрутства, і найближчим часом банкірам буде висунуто підозру.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

За результатами інвентаризації у банку Фонд гарантування також виявив, що банк "Михайлівський" за день до введення тимчасової адміністрації уклав договори з переуступки прав вимоги по 111 тисяч кредитних договорів балансовою вартістю понад 682 мільйонів гривень.

У день введення в банк тимчасової адміністрації його ключовий власник Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо", заявив, що кілька днів тому продав свою частку групі фізосіб.

У відповідь на це Нацбанк заявив, що не погоджував придбання істотної участі в банку "Михайлівський" іншим фізичним особам, оскільки зазначені особи не зверталися до регулятора за відповідним узгодженням.

Згідно з оновленими даними на сайті НБУ про структуру власності банку "Михайлівський" на 19 травня, його власниками є громадяни України Ігор Дорошенко, Віктор Єрасов, Василь Шастун, Віталій Шастун, Володимир Бакуменко, Сергій Богуцький, Олександр Денисов, Володимир Закалюжний, Віталіна Ковинская, Віталій Редько, Тетяна Тимченко та Іван Чабан. При цьому ніхто із зазначених осіб не володіє часткою вище 10%.