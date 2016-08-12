Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2504,4197 (12 серпня – 2485,0409)

100 EUR – 2794,4315 (12 серпня – 2771,5661)

10 RUR – 3,8927 (12 серпня – 3,8261)

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,04/25,10 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0610/28,1370 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0442 гривні/долар, станом на цю годину укладено 438 угод на суму 221,37 мільйона доларів.