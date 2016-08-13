Суд заарештував колишнього голову правління банку "Михайлівський"

Шевченківський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу колишньому голові правління ПАТ "Банк Михайлівській", який підозрюється в розкраданні коштів банку та доведення його до неплатоспроможності, у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави розміром 137,8 мільйона гривень.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Рішення про можливе оскарження постанови суду в апеляційному порядку буде прийнято після вивчення тексту постанови та мотивів його прийняття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Банк Михайлівський" за фактом розкрадання 870 мільйонів гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ст. 218-1 Кримінального кодексу України.