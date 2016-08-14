Реєстрація бізнесу і нерухомості принесла до місцевих бюджетів 70 мільйонів гривень - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Павло Петренко повідомив під час презентації проекту "Шлюб за добу" у Києві.

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"Що стосується сервісного центру «ГОТОВО!» - це той приклад реальної децентралізації, яка була запроваджена на початку цього року. Хочу нагадати, що Міністерство юстиції передало всі свої повноваження щодо реєстрації бізнесу і нерухомості місцевим органам влади", - сказав Петренко.

За словами міністра, місцеві органи влади отримують до місцевих бюджетів кошти за реєстрацію підприємств та об’єктів нерухомості.

"Буквально за останніх три місяці близько 70 мільйонів гривень надійшло до місцевих бюджетів", - сказав Петренко.

Міністр пояснив, що сервісний центр «ГОТОВО!» є багатофункціональним і виконує функції не тільки з реєстрації шлюбів за 24 години.

"Тут понад 100 адмінпослуг надаються місцевими органами влади українським громадянам, які проживають у місті Києві і Київській області, і в принципі, у зв'язку з дією принципу екстериторіальності, будь-якому українцю, який сюди приїде, він може тут зареєструвати і компанію, і бізнес, і зареєструвати свою нерухомість", - заявив Петренко.