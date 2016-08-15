Курс долара до євро та ієни знижується на слабких статданих зі США

На світових торгах у понеділок, 15 серпня, курс долара до євро та ієни знижується, продовжуючи негативну динаміку п'ятничних торгів, викликану слабкими даними по роздрібних продажах у США, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів курс долара до ієни опустився до 101,26 ієни за долар з 101,29 ієни на попередніх торгах. Курс євро до долара піднявся до 1,1164 долара з 1,1162 долара за євро на минулому закритті.

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Міністерство торгівлі США в п'ятницю, 13 серпня, повідомило, що обсяг роздрібних продажів в країні в липні в місячному вираженні не змінився. Аналітики очікували зростання показника на 0,4%. Обсяг роздрібних продажів, виключаючи автомобілі та комплектуючі, знизився на 0,3% з червня, що також виявилося гіршим показником від прогнозів аналітиків, що чекали зростання на 0,2%.

Дані посилили сумніви інвесторів у тому, що американська економіка досить сильна, щоб витримати підвищення базової відсоткової ставки ФРС США в поточному році. "Зниження долара, яке, як ми очікуємо, триватиме до кінця місяця, посилилося після слабких даних по роздрібних продажах у США, опублікованих перед вихідними", - зазначив глава відділу валютних стратегій Brown Brothers Harriman Марк Чандлер.

Тепер увага інвесторів буде зосереджена на публікації у вівторок, 16 серпня, даних по інфляції в країні. За прогнозами аналітиків, річне зростання споживчих цін в США в липні сповільнилося до 0,9% з 1% у червні. Місячне зростання показника становило 0,1% проти 0,2% місяцем раніше.

Крім того, в середу, 17 серпня, будуть опубліковані протоколи липневого засідання Федрезерву з монетарної політики. Регулятор в липні зберіг базову відсоткову ставку на рівні 0,25-0,5% річних. Наступне засідання ФРС США заплановано на 20-21 вересня.