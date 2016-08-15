ДФС створила комісію для оцінки діяльності співробітників

Державна фіскальна служба в рамках виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана створила у своїй структурі спеціальну дисциплінарну комісію, завданням якої стане оцінка діяльності працівників, які вчинили дисциплінарні проступки.

Як підкреслили в прес-службі ДФС, саме ця комісія визначатиме ступінь провини і тяжкість проступків співробітників податкової і митниці.

Читайте такожМінфін розробив показники ефективності для Фіскальної служби

"Крім того, в ДФС підготували проект постанови уряду про повернення суб'єктам господарювання митних платежів, сплачених понад необхідного і обов'язкових до коригування за рішенням суду, - повідомили в прес-службі. - Також підготовлено проект Стратегії розвитку системи управління ризиками на митниці та Методичні рекомендації щодо взаємодії підрозділів ДФС під час перевірок".

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року Міністерство фінансів України розробило ключові показники ефективності (KPI) для оцінки діяльності Державної фіскальної служби.

Як зазначалося, використання цих показників дозволить значно зменшити корупцію в ДФС, скоротити кількість необґрунтованих перевірок, підвищити ефективність оскаржень, знизити рівень податкового боргу та мінімізувати людський фактор.