ВВП України у другому кварталі зріс на 1,3% в річному вираженні

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% в першому кварталі в аналогічному вимірі.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані, що в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зростання ВВП України у другому кварталі 2016 року прискорилося до 1,3% після зростання на 0,1% кварталом раніше.

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Раніше, 28 липня, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ході брифінгу повідомив, що, згідно очікуванням регулятора, динаміка ВВП України у другому кварталі буде краще, ніж в першому, зростання складе від 1% до 2%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.