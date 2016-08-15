Профіцит торгового балансу України залишається в плюсі, незважаючи на зниження майже на 50%

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками першого півріччя 2016 року склав 1,020 мільярда доларів, що на 46,5% нижче профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 1,905 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, у першому півріччі знизився на 5,8% - до 19,590 мільярда доларів, експорт товарів та послуг з України знизився на 9,2% - до 20,610 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, баланс зовнішньої торгівлі товарами за підсумками півріччя зведений з дефіцитом на рівні 682,6 мільйона доларів проти 351,1 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

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Статистика зовнішньої торгівлі послугами краще торішньої: за підсумками півріччя профіцит зовнішньої торгівлі послугами становив 2,225 мільярда доларів, що на 7% вище профіциту роком раніше розміром 2,079 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня поточного року склав 89,1 мільйона доларів проти дефіциту в 660 мільйонів доларів за аналогічний період минулого року.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2015 року склав 4,065 мільярда доларів, що на 21,1% більше показника за 2014 рік.