Лукашенко пояснив, як у Білорусі можна заробити: треба просто трохи ворушитися

У Білорусі створено всі умови для того, щоб кожен мав можливість гідного заробітку, однак для цього необхідно докладати зусилля. Про це глава держави Олександр Лукашенко заявив сьогодні, спілкуючись з мешканцями Малоріти, передає БелТА.

«У Білорусі тільки ледачий може не заробити. Ми що, воюємо, війна у нас йде або ще щось?.. Треба просто трохи ворушитися», — сказав він.

Читайте такожМВФ попередив Білорусь, що в майбутньому Пенсійний фонд буде дефіцитнимОлександр Лукашенко зазначив, що кожному, перш за все, необхідно розраховувати на себе. «Ви повинні розуміти, що ніхто з нізвідки гроші не візьме», — сказав він.

Разом з тим він підкреслив, що держава завжди надасть підтримку тим, кому вона дійсно необхідна. «Ми будемо допомагати. Якщо ви зробите крок, ми зробимо крок назустріч (я маю на увазі всю країну). А якщо ви будете, опустивши руки, сидіти і дивитися, що хтось вам щось принесе... То, знаєте, допомагають тому, хто сам цього хоче», — заявив білоруський лідер.

Глава держави зазначив, що в плані надання допомоги і підтримки в пріоритеті у держави багатодітні сім'ї. «Для нас демографічна безпека — це питання номер один», — сказав він.

Ще одна категорія — військові. «Військових треба підтримувати, тому що вони не можуть заробити десь на стороні», — додав глава держави.