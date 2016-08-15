СБУ викрила колишнього топ-менеджера банку "Київська Русь" в розкраданні $44 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України викрили колишнього топ-менеджера банку "Київська Русь" в розкраданні 44 мільйонів доларів, які належали утсанові.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Як встановили правоохоронці, працівник банку, зокрема, за безцінь продав два офісні будівлі в Києві та Львові, які перебували в заставі у "Київської Русі". В СБУ уточнили, що операцію він провів у березні 2016 року за день до введення в банк тимчасової адміністрації.

"Топ-менеджеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, і він оголошений у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно підозрюваного.