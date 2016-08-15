Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,05 за долар

У понеділок, 15 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9980/28,0770 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3890/0,3910 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1151 гривні/долар, станом на цю годину укладено 517 угод на суму 401,57 мільйона доларів.