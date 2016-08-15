Вкладникам "Дельта Банку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 серпня відновив виплати вкладникам ліквідованого "Дельта Банку", які завершив у липні з наміром відновити у зв'язку з великою кількістю вкладників за реєстром, які не звернулися за відшкодуванням.

Як повідомила прес-служба фонду, вкладники "Дельта Банку" з 15 серпня до 26 вересня включно можуть звертатися за отриманням гарантованого відшкодування до установ двох державних банків - "Ощадбанку" та "Укргазбанку".

Зокрема, в "Ощадбанку" відшкодування за вкладами зможуть отримати вкладники з зазначеним у договорі вкладу адресою реєстрації за паспортом у Криму і м. Севастополі, а також у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Вкладники з адресами у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській областях і м. Києві, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях, а також вкладники-нерезиденти зможуть отримати відшкодування в "Укргазбанку".

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Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включно з відсотками, які було нараховано на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшого за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапив в управління фонду, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61%, компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) володіла часткою 29,39%.