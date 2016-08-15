Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2511,5141 (15 серпня – 2504,4197)

100 EUR – 2807,8728 (15 серпня – 2794,4315)

10 RUR – 3,9116 (15 серпня – 3,8927)

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,05 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9980/28,0770 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3890/0,3910 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1151 гривні/долар, станом на цю годину укладено 517 угод на суму 401,57 мільйона доларів.