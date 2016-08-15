Вкладникам банку "Хрещатик" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 серпня відновив виплати вкладникам ліквідованого банку "Хрещатик", які завершив у липні з наміром відновити у зв'язку з великою кількістю вкладників за реєстром, які не звернулися за відшкодуванням.

Як повідомила прес-служба фонду, вкладники банку з 15 серпня до 26 вересня включно можуть звернутися за отриманням відшкодування в установи банків 4 - "Ощадбанк", "ПУМБ", "Правекс-Банк" і "ТАСкомбанк", при цьому банк для виплати визначається залежно від адреси за паспортом, вказаною вкладником при укладанні договору з банком "Хрещатик".

Зокрема, "ПУМБ" виплачує кошти вкладникам з адресами в Криму та м. Севастополі, а також Житомирській, Луганській, Львівській, Донецькій та Хмельницькій областях.

Вкладники з адресами у Вінницькій, Сумській та Тернопільській областях зможуть отримати відшкодування в "Ощадбанку".

Власникам депозитів з адресами у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та нерезидентам необхідно звертатися в "Правекс-Банк".

По м. Києву та Київській області вклади виплачує "ТАСкомбанк".

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Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.