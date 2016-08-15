Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України склав майже $700 мільйонів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому півріччі 2016 року склав 682,6 мільйона доларів проти 351,1 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-червні 2016 року до січня-червня 2015 року знизився на 10,7% – до 16,623 мільярда доларів, імпорт – на 5,3%, до 17,306 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,96 (у січні-червні 2015 року – 1,02). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 214 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 6,7% - до 6,517 мільярда доларів і склав 39,2% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 2,8% – до 7,672 мільярда доларів і склав 44,3% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 34,6% – до 1,528 мільярда доларів, імпорту з РФ – на 42,4%, до 2,137 мільярда доларів.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-травень 2016 року склав 694 мільйонів доларів, тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з профіцитом на рівні 128,1 мільйона доларів.