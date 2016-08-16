Загострення відносин між Україною і Росією загрожує російській економіці - Moody's

Про це повідомляється в огляді агентства, опублікованому в понеділок, 15 серпня, передає dw.com.

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"Якщо в Криму почнуться зіткнення, а на Донбасі - посиляться, то, ймовірно, будуть посилені і продовжені міжнародні санкції. Це відновить втечу капіталу і послабить курс рубля, і в підсумку економічне відновлення Росії опиниться під загрозою", - вважають експерти Moody's.

Вони також відзначають, що напруженість відносин між Москвою і Києвом може негативно позначитися на кредитному рейтингу Росії, який з лютого 2015 року знаходиться на "сміттєвому" рівні Ba1.

За спостереженнями експертів, економіка РФ останнім часом почала стабілізуватися, незважаючи на волатильність нафтового ринку, що зберігається.