Загострення відносин між Україною і Росією загрожує російській економіці - Moody's

02:43, 16 серпня 2016
Фінанси
578

Рейтингове агентство Moody's попереджає, що загострення відносин між Києвом і Москвою може підірвати відновлення російської економіки.

REUTERS

Про це повідомляється в огляді агентства, опублікованому в понеділок, 15 серпня, передає dw.com.

Читайте такожРосійські експерти розповіли про занурення економіки РФ "нижче дна"

"Якщо в Криму почнуться зіткнення, а на Донбасі - посиляться, то, ймовірно, будуть посилені і продовжені міжнародні санкції. Це відновить втечу капіталу і послабить курс рубля, і в підсумку економічне відновлення Росії опиниться під загрозою", - вважають експерти Moody's.

Вони також відзначають, що напруженість відносин між Москвою і Києвом може негативно позначитися на кредитному рейтингу Росії, який з лютого 2015 року знаходиться на "сміттєвому" рівні Ba1.

За спостереженнями експертів, економіка РФ останнім часом почала стабілізуватися, незважаючи на волатильність нафтового ринку, що зберігається.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter