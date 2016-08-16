Ліквідацію "Автокразбанку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення продовжити терміни ліквідації "Автокразбанку" на 1 рік - до 29 серпня 2017 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Ігоря Костенко.

Раніше, в серпні 2015 року, Фонд гарантування вже продовжував ліквідацію "Автокразбанку" на рік - до 29 серпня 2016 року включно.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію "Автокразбанку" 1 вересня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації.

"АвтоКразБанк" працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією НБУ, власниками банку були підприємці з Донецька Сергій Пахальчук (24,99% акцій), Андрій Лизогуб (24,99%) та Андрій Некрилов (24,99%).