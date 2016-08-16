Золоті монети "25 років незалежності України" продадуть з аукціону

Національний банк України планує реалізувати весь наклад золотих пам'ятних монет "25 років незалежності України" на аукціонах Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Як повідомляється на сайті регулятора, ці монети будуть реалізовуватися виключно на аукціонах у Києві, тоді як продаж монет в регіональних підрозділах НБУ та банках-дистриб'юторах не планується. Перший аукціон відбудеться 17 серпня о 12:00. Розрахунки за придбані монети передбачено тільки в безготівковій формі.

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"Проведення таких публічних аукціонів буде сприяти підвищенню прозорості та ефективному розвитку вітчизняного ринку нумізматики", - прокоментував заступник голови НБУ Яків Смолій. За його словами, перевагами цього механізму є формування справедливої ринкової ціни на пам'ятні монети, забезпечення рівного доступу до торгів всіх бажаючих, безготівкова форма розрахунку і додатковий канал реалізації пам'ятних монет та сувенірної продукції Національного банку.

Смолій зазначив, що проведення аукціонів для продажу нумізматичної продукції є загальновизнаною світовою практикою та Нацбанк проводив подібні аукціони в 2009-2011 роках.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 серпня вводить в обіг золоту пам'ятну монету "25 років незалежності України" номіналом 250 гривень, яку виготовлено із золота 900-ї проби з чистою масою дорогоцінного металу 62,2 грама.