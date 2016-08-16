Мінфін наступного року збирається відмовитись від фінансування 32 державних лікарень - омбудсмен

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби омбудсмана.

У повідомленні пояснюється, що до Уповноваженого звернулися працівники одного з медзакладів, які скаржилися і висловлювали свою незгоду з рекомендаціями Мінфіну.

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В рекомендаціях, які викликали невдоволення, зазначено, що функціонування 32-х закладів охорони здоров’я, які на даний час перебувають у сфері управління МОЗ України, має бути забезпечено за рахунок місцевих бюджетів.

«Викликає занепокоєння процедура реалізації наданих рекомендацій, оскільки згідно із статутними документами ці заклади перебувають у сфері управління МОЗ України, тобто фінансуються за рахунок державного бюджету, однак Мінфіном фінансове забезпечення їх діяльності пропонується з 1 січня 2017 року здійснювати винятково за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів», – зауважила Лутковська.

З 2014 року фахівці згаданого диспансеру надають допомогу дітям учасників антитерористичної операції, які загинули або перебувають в зоні бойових дій.

«Вражає, що при цьому обсяг бюджетного фінансування закладу у 2016 році складає по відношенню до видатків загального фонду державного бюджету України на цей період 0,003%», - додала Лутковська.

Зважаючи на те, що більшість із зазначених 32-х закладів знаходяться у рекреаційних зонах узбережжя Чорного моря та Карпат, в таких діях можуть вбачатись ознаки корупційної складової.

Лутковська просить прем’єр-міністра вжити всіх можливих заходів для належного функціонування медзакладів, про які йдеться.