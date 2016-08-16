Вкладникам "Класикбанку" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 серпня розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого "Класикбанку".

Як повідомляється на сайті фонду, для одержання своїх коштів вкладники можуть звертатися в установи "Правекс-Банку" до 27 вересня включно.

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 12 серпня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії почав ліквідацію "Класикбанку", яка триватиме до 11 серпня 2018 року включно. З 14 червня в банку працювала тимчасова адміністрація.

"Класикбанк" працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Банк належав Сергію Думчеву - кандидата в мери Києва до 2015 року, який прославився скандальної піар-кампанією. Думчев також очолював наглядову раду банку "Преміум" з 2010 по 2015 рік.