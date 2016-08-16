Обсяг грошових переказів в Україну зростає: з початку року перевищив $1 мільярд

Обсяг грошових переказів в Україну з допомогою систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, у першому півріччі 2016 року склав 1,198 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 2% більше показника за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в межах України за цей період проведено переклади на 1,708 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяг переказів за межі України в першому півріччі склав 172 мільйона доларів США в еквіваленті, що на 24,9% нижче показника за перше півріччя 2015 року.

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У повідомленні наголошується, що Україна залишається країною-реципієнтом (одержувачем) транскордонних переказів, оскільки сума отриманих Україні коштів з використанням міжнародних платіжних систем у першому півріччі в 7 разів перевищує суму коштів, відправлених за межі країни.

Також повідомляється, що в першому півріччі на території України здійснювали діяльність 35 систем переказу коштів, у тому числі 21 система, створена резидентами, і 14 систем, створених нерезидентами.

Як повідомляв УНІАН, обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів 2015 року склав 2,526 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 34,9% нижче за показник 2014 року.