"Ощадбанк" програв у суді російському "Сбербанку", але має намір подати апеляцію

Державний "Ощадбанк" програв російському "Сбербанку" в суді, де намагався заборонити останньому використовувати ТМ "Ощадбанк" на території України, але має намір оскаржити це рішення суду.

Як повідомила прес-служба "Ощадбанку", суд виніс рішення про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг "Ощадбанк", власником якого є "Ощадбанк", недійсним.

Банк зазначає, що рішення не вступило в законну силу і буде оскаржено в апеляційному порядку.

Читайте також"Ощадбанк" вважає незаконним перейменування "Сбербанку Росії" в Україні в "Ощадбанк"

Також повідомляється, що процес у Господарському суді м. Києва триває, і має відбутися судова експертиза для винесення судом обгрунтованого та мотивованого рішення.

Як повідомляв УНІАН, дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні в листопаді 2015 року змінив найменування на "Ощадбанк".

Державний "Ощадбанк", вважаючи це перейменування незаконним, 15 січня звернувся в Господарський суд Києва з позовом про порушення прав інтелектуальної власності.