Прогресивної криптовалюти E-Dinar Coin вистачить на всіх в світі

Криптовалюта E-Dinar Coin відрізняє особливий принцип розподілу грошей — delegated proof-of-stake. Цей принцип передбачає, що додаткові монети дістаються не тим, хто виконує певні дії (proof-of-work), а тим, у кого вже є EDC на рахунку. Таким чином, е-динари стануть відмінним джерелом доходу для їх власників. Також, щоб уникнути нерівномірного розподілу коштів, будуть доступні й інші способи отримання монет, наприклад, 7-рівнева реферальная система.

Планується випустити 999 трильйонів EDC протягом 33 років, і це повністю покриє потребу людства в грошових коштах. Перша емісія (премайнінг) складе 2,5 млрд одиниць. Поки криптовалюта не стала вирішальною на світовому ринку, її вартість можна буде змінювати в доларах. За прогнозами, один EDC може бути еквівалентний 1000 доларів.

Як і багато інших криптовалют, E-Dinar Coin створюють за допомогою технології блокчейн — набираючої популярність децентралізованої системи відкритої бухгалтерії. Блокчейн виключає можливість втручання банків і держустанов в процес виробництва криптовалюти і тому вважається найбільш прогресивною системою фінансових розрахунків.

Важливо, що в E-Dinar Coin продумали не тільки фінансову сторону прогресу, а й перейнялися проблемою Китаю, де насувається екологічна катастрофа. Майданчик запропонував використовувати старі військові літаки для «бомбардування» пустельних регіонів снарядами, в яких знаходяться саджанці дерев і насіння рослин. Крім того, на вулицях Пекіна планується установка автоматів зі свіжим повітрям, де можна кілька хвилин подихати лікувальними парами.

http://e-dinarcoin.com/