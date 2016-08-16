Іноземні інвестиції в Україну зросли більш ніж на 5%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше за показник на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у січні-червні в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 2,859 мільярда доларів нових інвестицій, при цьому відтік за період склав 330,1 мільйонів доларів, а також негативний вплив мала негативна переоцінка інвестицій на 247,5 мільйона доларів, у тому числі - негативна курсова різниця на 218,5 мільйона доларів.

У повідомленні наголошується, що інвестиції в першому півріччі надходили з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83,5% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Найбільша частка інвестицій обсягом 13,241 мільярда доларів, або 29,6% їх загального обсягу, припадає на українську промисловість. Ще 13,150 мільярда доларів, або 29,4% загального обсягу інвестицій припадає на фінансову та страхову діяльність.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 1 липня склала 7,875 мільярда доларів, загальний обсяг прямих інвестицій, включно з акціонерним капіталом та борговими інструментами склала 52,666 мільярда доларів.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня склав 6,233 мільярда доларів. Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,4%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств за кордоном на 1 липня склали 214,5 мільйона доларів, загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,448 мільярда доларів.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Також у повідомленні наголошується, що дані про прямі інвестиції в Україну та з України є попередніми і використовуються Національним банком для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

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Раніше Національний банк України повідомляв, що чистий приріст обсягів інвестицій за перше півріччя склав 2 мільярди доларів, і більша частина цих коштів була направлена в банківський сектор на поповнення капіталу банків за результатами проведеного стрес-тестування. За оцінками НБУ, частка іноземного капіталу в українській банківській системі, без врахування неплатоспроможних банків, за червень 2016 року зросла на 15,1 п. п. – до 54,7%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 квітня 2015 року склав 42,820 мільярда доларів, що на 297 млн. доларів, або на 0,7% вище показника на початок поточного року. За оцінками Держстату, у першому кварталі в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 1,036 мільярда доларів нових інвестицій, при цьому відтік за цей період склав 86,3 мільйона доларів, а також негативний вплив мала негативна переоцінка інвестицій на 652,5 мільйона доларів, у тому числі і курсова різниця на 634 мільйонів доларів.