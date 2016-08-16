В Україні зареєстровано ще одну платіжну систему

Національний банк України погодив умови і порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Sigue Money Transfer, платіжною організацією якої є компанія Cel.Int Ltd (Великобританія).

Як повідомляється на сайті НБУ, відомості про нову платіжну систему внесено до Реєстру платіжних систем, системи розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

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Призначення системи Sigue Money Transfer - транзакції грошових переказів між фізичними особами в доларах США та євро.

Учасниками системи можуть бути банки, небанківські фінустанови та поштові організації, які, згідно з законодавством країни, в якій вони зареєстровані, мають право на здійснення переказу коштів.

Також повідомляється, що на сьогодні учасниками системи Sigue Money Transfer (раніше - Coinstar Money Transfer) в Україні є 3 банки – "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Юнекс Банк".

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з допомогою систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, у першому півріччі 2016 року склав 1,198 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 2% більше показника за аналогічний період минулого року. В межах України за цей період виконано переказів на 1,708 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг переказів за межі України в першому півріччі склав 172 мільйона доларів США в еквіваленті, що на 24,9% нижче показника за перше півріччя 2015 року.

У першому півріччі на території України здійснювали діяльність 35 систем переказу коштів, у тому числі 21 система, створена резидентами, і 14 систем, створених нерезидентами.