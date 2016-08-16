ПриватБанк допоможе держслужбовцям з електронною декларацією

Як повідомила прес-служба банку, перш за все ПриватБанк готовий надати держслужбовцям сервіс "Електронно-цифровий підпис", за допомогою якого можна подати електронну декларацію про доходи. Замовити сертифікат для підписання декларацій з ЕЦП можна в електронному банку Приват24, розділ "Усі послуги" > "Бізнес" > "Замовити, додати сертифікат".

Також на допомогу держслужбовцям ПриватБанк надає послугу формування податкових виписок в електронному форматі через Приват24. За допомогою цього сервісу в два кліки можна отримати необхідні для внесення в декларацію виписки про доходи та витрати за рахунками, що відкрито в банку.

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"Тепер отримати необхідну інформацію для заповнення декларації можна з дому або офісу, витративши на це кілька хвилин, – говорить керівник бізнесу "Обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів" ПриватБанку Олексій Шабан. – Звичайно, усі дані передаються в зашифрованому вигляді. Так що політики та зірки шоу-бізнесу, як і решта користувачів Приват24, можуть бути спокійні :-)".

Інформацію для заповнення декларації можна легко знайти в Приват24 – меню "Усі послуги" > "Послуги" > "Створити довідку".

Нагадаємо, система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоуправління, доступна з 15 серпня 2016 року на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно з рішенням НАЗК "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоуправління" № 2 від 10 червня 2016 року.