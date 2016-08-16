Суд скасував рішення про арешт коштів державного "Укргазбанку"
Правову позицію банку на засіданні Вищого госпсуду підтримали представники Генпрокуратури та Мінфіну.
Вищий господарський суд скасував постанову Київського апеляційного господарського суду про стягнення з державного "Укргазбанку" 144,064 мільйона гривень на користь компанії "Укрконцепт".
Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укргазбанку", зазначаючи, що рішення суду передбачає завершення виконавчого провадження та скасування рішень про арешт та примусове списання коштів з рахунків банку.
У повідомленні наголошується, що правову позицію банку на засіданні Вищого господарського суду підтримали представники Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Державна виконавча служба Міністерства юстиції України заарештувала кошти на коррахунку "Укргазбанку" в Національному банку України за наказом Господарського суду м. Києва про стягнення на користь компанії "Укрконцепт".
Згодом, 3 серпня, банк повідомляв, що Вищий господарський суд України зупинив виконання рішення Київського апеляційного господарського суду щодо арешту коштів в рамках розгляду касаційної скарги банку.
"Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави 2009 року частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. 2015 року банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.