Суд скасував рішення про арешт коштів державного "Укргазбанку"

Вищий господарський суд скасував постанову Київського апеляційного господарського суду про стягнення з державного "Укргазбанку" 144,064 мільйона гривень на користь компанії "Укрконцепт".

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укргазбанку", зазначаючи, що рішення суду передбачає завершення виконавчого провадження та скасування рішень про арешт та примусове списання коштів з рахунків банку.

У повідомленні наголошується, що правову позицію банку на засіданні Вищого господарського суду підтримали представники Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Державна виконавча служба Міністерства юстиції України заарештувала кошти на коррахунку "Укргазбанку" в Національному банку України за наказом Господарського суду м. Києва про стягнення на користь компанії "Укрконцепт".

Згодом, 3 серпня, банк повідомляв, що Вищий господарський суд України зупинив виконання рішення Київського апеляційного господарського суду щодо арешту коштів в рамках розгляду касаційної скарги банку.

"Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави 2009 року частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. 2015 року банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.