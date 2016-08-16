Яценюк очікує, що Україна отримає транш МВФ і фіндопомогу ЄС та США

Надання Україні чергового траншу МВФ залежить від того, як швидко остаточно завершаться перемовини з Фондом.

"Очікуємо, що Україна отримає як транш МВФ, так і 1 мільярд кредитних гарантій США та 600 мільйонів євро від ЄС, які потрібні для стабілізації української економіки", - наголосив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє прес-служба політсили.

"Зараз все залежить від того, як швидко остаточно завершаться перемовини з Міжнародним валютним фондом", - підкреслив він.

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Також Яценюк нагадав, що надання Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС безпосередньо прив’язані до пакету з МВФ.

"Ми очікуємо, що будуть остаточно завершені всі технічні переговори, і Україна отримає як транш Міжнародного валютного фонду, так і 1 мільярд кредитних гарантій Сполучених Штатів Америки та 600 мільйонів євро від Європейського Союзу, які потрібні для стабілізації української економіки», - підкреслив він.

Яценюк зазначив, що українська економіка, на відміну від російської, падіння якої становило 0,6%, демонструє позитивні зрушення - 1,3% зростання у другому кварталі цього року.