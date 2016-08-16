Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,05 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2505,9288 (16 серпня – 2511,5141)

100 EUR – 2830,4466 (16 серпня – 2807.8728)

10 RUR – 3,9185 (16 серпня – 3,9116)

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 25,00/25,05 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1580/28,2140 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3890/0,3910 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0593 гривні/долар. Станом на цей час учасники ринку уклали 488 угод на суму 298,82 мільйона доларів.