Рубль та російський фондовий ринок впали слідом за цінами на нафту

Торги в середу, 17 серпня, відкрилися падінням російського рубля на тлі зниження цін на нафту.

За даними Московської біржі, долар зріс на 22% - до 63,99 руб.

Курс євро піднявся на 13 копійок - до 72,08 руб.

Читайте такожBloomberg: Володимир Путін – найлютіший ворог своєї економікиРосійський фондовий ринок також відкрився зниженням.

Індекс ММВБ впав на 0,25%, до 1970,46 пункту.

Індекс РТС просів на 0,52%, до 969,79 пункту.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі сумнівів аналітиків в успіху можливих переговорів країн-виробників щодо обмеження видобутку для стабілізації ринку: ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,79% - до $48,84 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI - на 0,58%, до $46,31 за барель.

Аналітики не виключають, що тенденція продовжиться.