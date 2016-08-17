Обсяг ресурсів Фонду гарантування вкладів з початку року скоротився майже вдвічі

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2016 року склав 7,46 млрд грн, що на 1,05 млрд грн, або на 12,3%, менше показника на 1 липня.

Як повідомляється на сайті фонду, з початку року обсяг його фінансових ресурсів скоротився майже в 2 рази.

Фонд зазначив, що за перші 7 місяців 2016 року отримав у вигляді регулярного збору від працюючих банків 2,47 млрд грн, в той час як надходження від неплатоспроможних банків склали майже вдвічі більше - 4,54 млрд грн.

Читайте такожГлава Фонду гарантування: "Ми не прощаємо борги"За інформацією фонду, майже 5,07 млрд грн його ресурсів інвестовані в облігації внутрішньої держпозики.

Також повідомляється, що станом на 1 серпня в реєстрі учасників фонду налічувалося 105 банків-учасників.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізосіб на 1 липня 2016 року склав 8,51 млрд грн, що на 2,197 млрд грн, або на 20,5% менше показника на 1 червня.