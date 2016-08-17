НБУ вирішив ліквідувати "Євробанк"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Євробанку", віднесеного до категорії неплатоспроможних 17 червня.

Як повідомляється на сайті НБУ, рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Регулятор нагадав, що визнав банк неплатоспроможним, оскільки встановив факти "дроблення" депозитів – переведення коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб у розмірі до 200 тисяч гривень.

Як згодом повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб, з 17 серпня фонд приступив до ліквідації банку, яка триватиме до 16 серпня 2018 року включно. Ліквідатором банку на цей період фонд призначив Вадима Кононца.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до "Євробанку" 17 серпня.

За інформацією НБУ, через місяць після погодження продажу 50% акцій "Євробанку" громадянину Казахстану Болат Назарбаєву ці акції так і не були передані у його власність, у зв'язку з чим регулятор вважає кінцевими власниками банку на момент визнання його неплатоспроможним Олександра Адарича і Вадима Пушкарьова.

"Євробанк" працював на ринку України з 2005 року і відноситься до невеликим банкам, займаючи за станом на 1 квітня 47-е місце серед банків за обсягом активів.

20 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в інший належав Олександру Адаричу банк - "Фідобанк".