Валютні гойдалки: гривня знизилася до 25,15 за долар
13:56, 17 серпня 2016Фінанси
197
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2960/28,3360 гривні/євро.
Гривня знизилася на міжбанку до 25,15 за долар / rodniknews.in.ua
У середу, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,11/25,15 гривні/долар, що на 10 копійок нижче рівня відкриття торгів.
Читайте такожВ Україні знову зросла грошова база
Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2960/28,3360 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3910/0,3930 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,0895 гривні/долар. До цього часу учасники ринку уклали 252 угоди на суму 111,61 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter