Фіскальна служба планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 мільярдів з ПДВ - Насиров

Державна фіскальна служба України планує до кінця року відшкодувати бізнесу 96 мільярдів гривень з податку на додану вартість і прискорити процес відшкодування, заявив глава ДФС Роман Насіров на брифінгу в Києві.

"З 322 мільярдів гривень ми вже відшкодували 48 мільярдів гривень податку на додану вартість. Це набагато більше, ніж минулого року, але до кінця року ми плануємо відшкодувати 96 мільярдів. Та головне в тому, що до кінця року ми плануємо вийти на те, що компанії будуть отримувати відшкодування ПДВ на другий місяць після подачі декларації", - сказав Насиров.

За його словами, місяць відводитиметься на проведення камеральної перевірки, і вже наступного місяця буде виплачуватися відшкодування, а на даний час цей процес займає 3 місяці.

Читайте такожДержказначейство відновило відшкодування ПДВ

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання в Україні в червні впав до 193 мільйонів гривень з 6,7 мільярда гривень, відшкодованих у травні поточного року. Держказначейство відновило відшкодування з 8 липня. Обсяг відшкодування у липні склав 12,11 мільярда гривень, що є максимальною сумою 2016 року.

2016 року Верховна Рада зобов'язала всі аграрні підприємства платити ПДВ в певній пропорції, тоді як раніше вся сума нарахованого податку залишалася на рахунках аграріїв. В якості компенсації парламент відновив практику повернення ПДВ при експорті зерна, яка була скасована 2014 року.