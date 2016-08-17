Насіров відзвітує про доходи через систему е-декларування у вересні

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров очікує, що система електронного декларування доходів і майна чиновників буде доопрацьовано в частині захисту даних платників податків протягом двох тижнів, і має намір подати свою декларацію у вересні.

"Я обов'язково буду подавати декларацію, цього вимагає законодавство України. У мене і у всіх держслужбовців не те щоб немає вибору, ми повинні виконати закон і подати свою декларацію... Я планував подавати десь у вересні, поки всі протестують і все запрацює", - сказав Насиров на брифінгу в Києві. При цьому він зазначив, що держава зобов'язана забезпечити захист даних платників податків і ще є 2 місяці до завершення процесу декларування.

"Думаю, що багато хто буде заповнювати декларації у вересні - початку жовтня. За два тижні, при великому бажанні, НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – УНІАН) та інші органи, які беруть участь у цьому процесі, можуть зробити все необхідне для того, щоб захистити інформацію. Щоб цей процес був впевненим і повністю легальним", - додав глава ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування.

Система запущена в експлуатацію без передбаченої законодавством сертифікації Держспецзв'язку, яка заявила про проблеми з програмним забезпеченням комплексу електронного декларування.

За оцінками правозахисників, запуск системи е-декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зажадав, щоб рішення для повноцінного запуску системи електронного декларування були прийняті в найкоротші терміни, а також доручив Нацагентству з питань державної служби провести службову перевірку.