У Держказначействі розповіли, яким чином може бути погашена мільярдна заборгованість Пенсійного фонду

Пенсійний фонд може реструктуризувати заборгованість перед Державною казначейською службою України, яка на 1 серпня склала 48 мільярдів гривень.

Про це повідомила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю газеті "Урядовий Кур'єр".

"Одним із шляхів погашення заборгованості може бути насамперед її реструктуризація на кілька років з визначенням реальних джерел погашення. Зараз Казначейство разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики і Пенсійним фондом працює над законодавчим урегулюванням цього питання", - сказала Слюз.

Вона пояснила, позики Пенсійному фонду з єдиного казначейського рахунку є тимчасовим джерелом покриття дефіциту фонду.

"Протягом 2007-2015 років Пенсійному фонду було надано позик з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 322,9 мільярда гривень, з яких повернуто лише 274,9 мільярда, або 85,1%", - повідомила Слюз.

Відзначається, що з 2007 року Пенсійний фонд щорічно нарощував заборгованість перед єдиним казначейським рахунком за непогашеними позиками. При цьому 2016 року фонд за такими позиками не звертався.

"У цьому році фонд погасив 2,4 мільярда гривень заборгованості за позиками минулих років. Станом на 1 серпня 2016 року загальний обсяг заборгованості Пенсійного фонду за позиками склав 48 мільярдів гривень", - сказала глава Держказначейства.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з бюджету – 144 мільярда гривень. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду розміром 81,3 мільярда гривень, який виник в основному через зниження платежів по єдиному соціальному внеску.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд очікує від уряду план по ліквідації дефіциту Пенсійного фонду, одним із кроків якого може стати пенсійна реформа.