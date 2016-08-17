Насіров оцінює ефект від боротьби з контрабандою на митницях в 4 мільярда щомісяця

Позитивний ефект від детінізації та боротьби з контрабандою на українських митницях в цьому році становить близько 40%, або 4 мільярди гривень на місяць, повідомив сьогодні журналістам голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

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"Минулого року, в липні-серпні-вересні, середньомісячні надходження по ПДВ, який залишається основним податком при розмитненні товарів, що були на рівні 10-11 млрд в місяць. У липні ми зібрали 14 мільярдів на митниці. У серпні, думаю, ця цифра буде 14,5-15 мільярдів гривень. Ці додаткові 40%, або близько 4 мільярдів гривень в місяць, за останній рік – це і є ефект від детінізації, від боротьби з контрабандою, порушенням митних правил за рахунок більш коректного визначення митної вартості та класифікації товарів", - сказав Насиров.

Разом з тим, він зазначив, що порушення залишаються, проте мова йде навіть не про сотні мільйонів, а про мільйони гривень.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в травні поточного року оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 мільярдів гривень.

За даними ГФС, 2015 року надходження до зведеного бюджету України по податковим і митним платежах склали 587,1 мільярда гривень.